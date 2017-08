Europese appeloogst dramatisch, Friese kweker tevreden

De appeloogst in Europa valt dit jaar meer dan dertig procent lager uit dan verwacht. Vooral nachtvorst in het voorjaar is daar de oorzaak van. Duitse en Poolse kwekers hebben daar het meeste last van, maar ook bij kwekerijen in Nederland is de oogst dit jaar lager.

Fruitkweker Dirk de Groot uit Sint Jacobiparochie is echter redelijk tevreden. De kou is bij zijn kwekerij, die dicht bij de Waddenkust ligt, veel minder zwaar geweest. De oogst van de Elstars zal dit jaar ook bij hem lager uitvallen dan in het topjaar 2016, maar de Goudreinet doet het daarentegen juist weer beter.

De appelprijzen zullen wel wat hoger komen te liggen, maar niet spectaculair voorspelt De Groot. "Of Duitsland moet nu veel meer Nederlandse Elstars willen hebben." Ook over de oogst van peren en pruimen dit jaar is De Groot optimistisch.