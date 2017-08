SC Heerenveen volledig fit voor FC Groningen

De selectie van sportclub Heerenveen is volledig fit voor de derby van het Noorden. Dat zegt trainer Jurgen Streppel. "We staan er goed op en zijn echt fit." Heerenveen begint zondag het nieuwe seizoen met de wedstrijd tegen FC Groningen.

Dennis Johnsen

Vrijdag werd bekend dat de Noor Dennis Johnsen naar Ajax gaat. Johnsen kreeg in de voorbereiding veel speelminuten en de strijd ging dan ook tussen Arber Zeneli en Johnsen om de linksbuiten-positie. Streppel: "Het is echt jammer, we hadden hem graag in actie gezien. Maar ik denk dat je vooral trots moet zijn als zo'n speler zo'n transfer maakt."

Sam Larsson

De Zweed Sam Larsson gaat zondag niet mee naar FC Groningen. Larsson traint nog altijd los van de groep. Zo trainde hij vrijdag ook alleen onder de Noordtribune. Larsson en Heerenveen hebben nog altijd de intentie om een nieuwe club voor hem te vinden, maar dan moet wel het goede bedrag geboden worden. Larsson heeft nog een contract voor een jaar en Heerenveen heeft bovendien nog de eenzijdige optie om dat met een jaar te verlengen.

Opstelling

Heerenveen speelt met drie nieuwe spelers in de basis. Daniel Hoegh, Denzel Dumfries en Lucas Woudenberg beginnen alle drie. Op het middenveld startHeerenveen met Morten Thorsby. Pelle van Amersfoort heeft daardoor een plek op de bank.

Hahn; Dumfries, Høegh, Van Aken, Woudenberg; Schaars, Thorsby, Kobayashi; Ødegaard, Reza en Zeneli.