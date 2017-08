De politie in Dokkum onderzoekt een brandstichting in de bosjes achter de kerk aan de Fuldastraat. De brandweer moest uitrijden voor de brand in een stapel groenafval, dichtbij een houten hokje dat voor opslag wordt gebruikt. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Op de plaats van de brand is een aansteker gevonden. De politie heeft die meegenomen voor verder onderzoek.