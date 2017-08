Winst voor De Sneker Pan op het water bij Elahuizen

De Sneker Pan uit Sneek heeft vrijdagmiddag het skûtsjesilen op het water bij Elahuizen gewonnen. Het skûtsje van schipper Douwe Visser was de beste bij de zesde wedstrijd van het SKS-kampioenschap. Op de tweede plek eindigde Woudsend, met schipper Teake Klaas van der Meulen. Johannes Meeter uit Huizum werd met het skûtsje It Doarp Huzum vrijdag derde.

''Het was wel leuk, maar het was ook wel hoofdpijn hebben vandaag'', zo vertelde schipper Visser na afloop. ''Het leek wel of ben ik de hele dag aan het werk geweest. De wind was vandaag zo onzeker, daar werden wij ook onzeker van. Maar deze overwinning geeft de burger uiteindelijk wel weer moed.''

