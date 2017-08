Harlinger radiolichtschip zoekt vrijwilligers

De stichting Vrienden van het Lichtschip zoekt vrijwilligers die het Harlinger radiolichtschip 'Jenni Baynton' willen opknappen. Het opvallende rode schip is hoognodig aan onderhoud toe. Het stalen schip heeft na de oorlog dienst gedaan als drijvend baken in de Theems, later werd het een discoschip. Toen het die functie door strenge regelgeving verloor, verwaarloosde het schip.

Nadat de stichting Vrienden van het Lichtschip het schip van de ondergang redde, is het een nieuw leven begonnen als radioschip. Eerst voor Radio Waddenzee, later ook voor andere radiozenders. Voor het nodige onderhoud is geld nodig en mensen die de handen uit de mouwen willen steken.

Volgens Sietse Brouwer van de stichting is het zowel voor radio- als scheepsliefhebbers een mooie uitdaging om hier aan mee te werken.