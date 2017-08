''De camping lijkt wel een oorlogsgebied''

Friese vakantiegangers in de provincie Venetië in Italië zijn erg geschrokken van het zware noodweer dat daar donderdagmiddag om een uur of vier overheen getrokken is. Door een tornado zijn er tenten weggewaaid en bomen omgewaaid. Vijftig mensen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis.

Durk Rypma (39) uit Easterein zit met zijn vriendin en twee jonge kinderen op een camping in Cavallino. Hij kreeg een boom op zijn auto, die maar twee meter van hun chaletje afstond. Hij en zijn gezin raakten niet gewond, maar de ravage is enorm.

''Onze chalet begon te schudden''

"Wij zaten in de chalet toen het begon te regenen en te waaien'', vertelt Rypma. ''Onze chalet begon te schudden, toen ik in mijn ooghoek wat voorbij zag flitsen. Ik zei tegen mijn vriending: 'Waait daar nu een boom om?' Dus wij naar buiten toe om te zien. Ja, verdorie daar lag een boom op onze auto. Dat was natuurlijk behoorlijk schrikken.''

Na het noodweer is Rypma een blokje over de camping gaan lopen. Toen bleek wel dat het meer dan een buitje was. ''Er zijn wel twintig bomen omgewaaid, als het er niet meer zijn. En chalets die volledig verwoest zijn door bomen. Ik heb begrepen dat er een boom op een meisje is gevallen, zij is afgevoerd met de traumahelikopter. Het lijkt nu wel een oorlogsgebied.''

''Niet gewond''

Zelf raakten Rypma en zijn gezin niet gewond. Ze blijven nog wel op de camping zitten. De auto ligt nu nog onder de boom, maar Rypma verwacht dat die nog wel kan rijden. ''Wij gaan dinsdag naar huis. Wij maken er nu het beste van. Het kwaad is al geschied. Maar de stemming op de camping is wel heel bedrukt. Het was hier angstvallig stil.''