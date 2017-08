Een automobilist uit Wommels is vrijdagmiddag met de schrik vrijgekomen nadat hij op de Berkwerterlaan tussen Spannum en Wommels met zijn auto in de sloot belandde. De man kwam met het wiel in de berm, waarna hij de macht over het stuur verloor. Met hulp van omstanders kon de man uit zijn auto komen. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald.