Een 24-jarige bestuurder heeft vrijdagmiddag bij een snelheidscontrole in Leeuwarden zijn rijbewijs moeten inleveren. De man reed met 136 kilometer over de Harlingerstraatweg, waar 80 kilometer de maximumsnelheid is. Bij die controle kregen twee andere snelheidsovertreders een boete omdat ze 119 en 125 kilometer per uur reden.