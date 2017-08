Start skûtsjesilen bij Elahuizen uitgesteld

De start van het skûtsjesilen bij Elahuizen werd vrijdag ongeveer een uur uitgesteld. Er stond geen wind op De Fluessen. De meeste schepen hadden de zeilen gestreken. Op de startkotter hing een witte vlag. Later op de middag kwam er meer wind, en begon de wedstrijd ongeveer om drie uur.

