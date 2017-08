Nieuw Indiëmonument wordt beter beveiligd

De gemeente Leeuwarden heeft in samenwerking met de Stichting Indië-Monument Friesland maatregels genomen om het nieuwe Indiëmonument in het Rengerspark te beveiligen. Op 30 juni dit jaar werd het nieuwe standbeeld van 'De Wachter' onthuld. Het beeld van de jonge soldaat bij het Indiëmonument in het Rengerspark in Leeuwarden werd in de nacht van 12 op 13 augustus vorig jaar omgegooid en vernield. Dat gebeurde op muziekfestival Into the Grave.

Hoewel de stichting en de gemeente nooit een link hebben gelegd met het festival worden er nu wel maatregelen genomen. De camping waar de bezoekers de nacht doorbrachten, was ook in het Rengerspark. Daar is dit weekend extra toezicht en ook de bewaking van de camping zal extra scherp zijn.