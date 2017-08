Werkstraf voor Gorredijkster voor hennepteelt en wapenbezit

Een 35-jarige man uit Gorredijk heeft tweehonderd uur werkstraf gekregen voor het telen van hennep, wapenbezit en het illegaal aftappen van stroom. De rechter gaf hem ook een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Zijn 48-jarige ex-vrouw kreeg ook een voorwaardelijke straf van twee maanden, ook voor wapenbezit. Ze werd vrijgesproken van hennepteelt en het stelen van stroom.

De zaak kwam aan het licht toen de politie in oktober 2014 een tip kreeg dat er in een bedrijfsgebouw aan De Klok in Gorredijk een hennepkwekerij zat. De politie trof daar ruim 1.100 hennepplanten aan. In de woning van de verdachten in Tijnje vond de politie een pistool, munitie en pepperspray.

Het Openbaar Ministerie denkt dat de twee ruim 220.000 euro hebben verdiend aan de hennepteelt. Daarvoor wordt een aparte zaak tegen hen begonnen.