Provincie: "Meer duidelijkheid voor pluimveehouders"

Er moet meer duidelijkheid komen voor de noordelijke pluimveehouders die getroffen zijn door de fipronil-affaire. Dat schrijven de drie noordelijke provincies in een brief aan staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken. doel is dat het voor pluimveehouders duidelijk wordt wat de regels zijn, en welke maatregelen er genomen kunnen worden. Ook willen de provincies dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid voor een landelijk noodfonds voor de getroffen veehouders.

''De fipronil-affaire leidt tot forse onzekerheid en financiële druk bij de getroffen ondernemers'', zo staat in de brief. Volgens de pluimveehouders zijn de normen en regels in Nederland veel stranger dan in andere landen.