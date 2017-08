Dennis Johnsen van SC Heerenveen naar Ajax

SC Heerenveen-speler Dennis Johnsen maakt de overstap van SC Heerenveen naar Ajax. De 19-jarige Noorse vleugelaanvaller gaat voor 2 miljoen euro naar de hoofdstad. Hij moet nog wel een medische keuring ondergaan bij Ajax.

Johnsen maakte in 2015 de overstap van de Noorse club Rosenborg naar Heerenveen. Hij heeft bij Heerenveen geen officiële speelminuten gemaakt.

Technisch manager Gerry Hamstra betreurt de overstap van Johnsen naar Ajax: “Het is enorm jammer dat een talent als Dennis vertrekt, nog voordat hij zijn debuut heeft gemaakt. Als club hebben we er alles aan gedaan om hem te behouden, maar helaas bleek dit niet mogelijk. Hoewel we hem liever langer in Friesland hadden zien spelen, wensen wij hem het allerbeste toe bij Ajax.”