Omrop TIP: Het Fierljep Kafee opent de deuren

Op vrijdag 11 augustus, aan de vooravond van het Fries Kampioenschap Fierljeppen, is de bovenzaal van Herberch de Trijesprong in Winsum weer omgetoverd tot het Fieljep Kafee. In het radioprogramma komen veel gasten uit de fierljepwereld van toen en nu aan het woord om vooruit te kijken naar het FK, maar ook om met hen de fierljephistorie in te duiken.

Om 18.00 uur opent presentator Gerrit de Boer het café waar onder andere zevenvoudig FK-winnaar en houder van het Nederlands record Bart Helmholt te gast in is. Verder maken we kennis met de nieuwe voorzitter van het Frysk Ljeppers Boun: Teije Dijk uit Burgum.

Favorieten

Uiteraard schuiven ook de favorieten van dit jaar aan. Nard Brandsma, Thewis Hobma, Marrit van der Wal en Klaske Nauta praten met Gerrit de Boer over het aankomende FK Fierljeppen.

Het FK Fierljeppen van 1986

Het programma heeft speciale aandacht voor het jaar 1986: het allereerste jaar op de nieuwe accommodatie in Winsum. Waren de ljeppers en de organisatie klaar voor de nieuwe situatie en hoe ging dat? Winnaar werd toen Gerhard Vlieger met een nieuw Fries record. Ook de nummers twee en drie schuiven aan: Jan Knol en Bjinse Wolters. Etty Kramer-Spriensma werd toen de eerste winnaar bij de vrouwen.

Het radioprogramma Fierljep Kafee hoor je vandaag 11 augustus tussen 18.00 en 19.00 uur op de radio. Kijk voor alles over het fierljeppen op: Omropfryslan.nl/fierljeppen