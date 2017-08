Balk plaatst betonblokken zodat auto's niet in Luts rijden

Om te voorkomen dat automobilisten aan de Lytse Side in Balk de Luts in rijden, heeft de gemeente De Fryske Marren tijdelijke veiligheidsmaatregelen genomen. Er zijn betonblokken geplaatst die het doorrijden van auto's moeten tegengegaan.

De kade van de Lytse Side is voor een deel vernieuwd. Bij de renovatie kwam de gemeente erachter dat de beveiligingsbuizen die altijd bij het water stonden, niet teruggeplaatst konden worden, omdat ze in een slechte staat waren. Nieuwe buizen waren besteld, maar die konden pas later geleverd worden.

Nadat de gemeente meerdere verontruste telefoontjes van burgers had gekregen, werd besloten om tijdelijk betonblokken te plaatsen. De beveiligingsbuizen worden over een paar weken aangebracht.