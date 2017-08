Leeuwarder (35) voor elfde keer betrapt zonder rijbewijs

Een 35-jarige Leeuwarder is donderdagnacht voor de elfde keer in drie jaar tijd betrapt op het rijden zonder geldig rijbewijs. Deze keer kon de man zijn auto inleveren. De politie zag de man even na half één rijden in de Van Leeuwenhoekstraat in Leeuwarden. Het bleek dat zijn auto niet was verzekerd, zodoende werd de man aan de kant gezet.

Bij de controle gaf hij direct aan dat hij geen rijbewijs meer had. Hij had ook nog eens een flinke schuld bij de Belastingdienst. De politie heeft de auto in beslag genomen. De Leeuwarder heeft een boete gekregen voor het rijden zonder rijbewijs en voor het onverzekerd rijden.