Couveuse-afdeling MCL gaat maandag weer open

De couveuse-afdeling van het ziekenhuis MCL in Leeuwarden gaat maandag weer open. Ook de opnamestop op de kinderafdeling wordt dan opgeheven. De afdelingen zijn dan bijna twee weken dicht geweest, omdat er zes baby's besmet waren met de MRSA-bacterie. Deze bacterie is de grote schrik van ziekenhuizen, omdat die bijna niet te bestrijden is met antibiotica. De couveuse-afdeling van het MCL moest helemaal ontsmet worden. De hele MRSA-crisis betekent een flinke financiële strop voor het ziekenhuis. De patiëntenstop zorgt voor een verlies aan inkomsten en alle potentieel besmette voorraden, zoals verband of spuiten, moesten weggegooid worden.

Fasen

De opening van de cuveuse-afdeling gebeurt in fasen. Eerst worden zes van de zestien plaatsen vrijgegeven, zodat de medewerkers kunnen zien of alles weer goed functioneert. Van de zes baby's die besmet waren met MRSA, liggen er nog altijd twee in het ziekenhuis. Zij worden apart verpleegd. Twee personeelsleden met MRSA mogen vier weken niet met patiënten werken en worden behandeld. Als een test drie keer heeft uitgewezen dat ze vrij zijn van MRSA, mogen ze weer gewoon aan het werk.

De MRSA-bacterie komt bij ongeveer één procent van de bevolking voor, dus is er altijd risico dat de bacterie in het ziekenhuis belandt. Volgens woordvoerder Frits Mostert zijn de protocollen van het MCL echter op orde, en is er momenteel geen aanleiding om die verder tegen het licht te houden.