Tientallen tips, maar geen duidelijkheid over Van Seggeren

Een maand na de dood van de 37-jarige Tjeerd van Seggeren uit Kollumerzwaag, heeft de politie inmiddels tachtig tips binnengekregen. Ook werken er momenteel twintig medewerkers van de politie aan de zaak, maar toch is het nog altijd niet duidelijk wat er precies gebeurd is. De politie gaat uit van een misdrijf. De verwondingen aan het hoofd van van Seggeren waren voor de politie ook aanleiding om te denken aan een aanrijding.

Het lichaam van Van Seggeren werd in de nacht van 8 op 9 juli gevonden in een weiland bij De Westereen. Hij bracht die nacht een bezoek aan een festival in De Westereen, en kwam nooit thuis aan.