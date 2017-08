Schipper (53) met drank op aangehouden in Leeuwarden

De politie heeft donderdagnacht in Leeuwarden een 53-jarige schipper aangehouden, omdat hij teveel had gedronken. Daarnaast zat hij niet alleen op de praam, mar had hij maar liefst zestien vrienden en collega's aan boord van het schip. De politie hield de praam in eerste instantie aan bij de Voorstreek, vanwege geluidsoverlast.

Toen de Leeuwarder schipper volgens routine moest blazen, bleek dat hij een paar flinke slokken te veel op had. Hij moest mee naar het politiebureau, daar is proces-verbaal opgemaakt tegen de man.