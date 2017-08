Staatsbosbeheer kapt dertig hectare aan zieke essen

Op het land van Staatsbosbeheer in het zuidoosten van de provincie worden momenteel bijna alle bomen gekapt. Het zijn essen, op in totaal ruim dertig hectare land van Staatsbosbeheer, en die zijn ziek. De afgelopen winter zijn vanwege dezelfde essentak-sterfte ook al bomen gekapt. Dat waren toen alleen de bomen die acuut gevaar opleverden, omdat ze bijvoorbeeld zomaar konden omvallen. Nu zijn de andere bomen aan de beurt.

''In de jaren '60 heeft Staatsbosbeheer gekozen om veel essen te planten'', zegt boswachter Roel Vriesema. ''Dat zijn bomen die bijna overal wel kunnen groeien. Nu hebben we daar hinder van. Want er blijft bijna geen enkele boom over. We willen volgend jaar nieuwe bomen planten. Dat moeten dan meerdere soorten worden. Dan kan het bos wat meer hebben. Momenteel zoeken we uit welke bomen dat dan moeten worden.''