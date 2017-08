Zieke Dirk Brouwer verlaat gemeenteraad Ameland

Dirk Brouwer komt na het zomerreces niet terug in de gemeenteraad van Ameland. Dat heeft zijn partij Ameland '82 bekend gemaakt. Brouwer is al enige tijd ziek en vindt het niet verstandig om in deze raadsperiode nog langer als raadslid te blijven functioneren, zo verklaart Ameland '82.

Brouwer is sinds 1994 lid van de gemeenteraad. Chris Brouwer neemt zijn zetel over. Hij is sinds een paar jaar lid van de schaduwfractie van Ameland '82 en heeft Dirk Brouwer al meerdere keren vervangen. Chris Brouwer wordt op 28 augustus geïnstalleerd.