PvdD heeft zorgen over bescherming dieren in Groene Ster

De statenfractie van de Partij voor de Dieren wil van de provincie weten of dieren in het Groene Stergebied bij Leeuwarden wel genoeg worden beschermd wanneer er festivals in het gebied worden georganiseerd. Het is volgens de fractie onduidelijk of nesten en rustplaatsen van de dieren wel genoeg beschermd zijn tegen geluids- en lichtoverlast.

In het Groene Stergebied leven beschermde diersoorten, zoals de ooievaar. Het Natura 2000-gebied De Groote Wielen ligt bovendien tegen het festivalterrein aan. De Partij voor de Dieren wil dan ook weten of de festivals wel de juiste ontheffingen en vrijstellingen hebben.