Verdachte steekpartij Reutum is oud-Cambuurspeler

Eén van de verdachten die is aangehouden voor de dodelijke steekpartij in het Overijsselse Reutum is oud-Cambuurspeler Ruud ter H. Dat meldt RTV Oost. De 34-jarige inwoner uit Enschede is afgelopen weekend samen met zijn 31-jarige broer aangehouden na de steekpartij op het terras van een café.

Bij het incident kwam een 22-jarige man uit Winterswijk om het leven. Drie andere mensen raakten gewond. De aanleiding van de vechtpartij wordt nog nader onderzocht. Het zou volgens getuigen gaan om een ruzie tussen twee families.