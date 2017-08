Horeca Sneekweek heeft last van SKS Skûtsjesilen

De horeca in Sneek heeft last van het SKS Skûtsjesilen, dat dit jaar tegelijkertijd met de Sneekweek plaatsvindt. Overdag is het rustiger in de stad, merkt Tjitske de Jong van eetcafé De Walrus in Sneek. 's Avonds komen de mensen wel massaal naar de Sneker binnenstad. Daardoor heeft de omzet van de horeca-ondernemers niet heel erg te lijden onder de concurrentie van de SKS. De discussie over het geluid was wel erg vervelend, zegt De Jong, maar het deed niets af aan de sfeer in de binnenstad.

De festiviteiten in Sneek duren nog tot en met zondag. Burgemeester Hayou Apotheker van Zuidwest-Friesland verwacht dat het bezoekersaantal van vorig jaar opnieuw gehaald wordt. Toen kwamen er ruim 300.000 gasten naar de stad. Apotheker is zeer tevreden over het verloop van alle festiviteiten tot nu toe. Volgens hem hangt er een ouderwets goede sfeer in de stad en waren er op een aantal kleine incidenten na geen grote problemen.