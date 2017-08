Drachtsterweg van vrijdag tot maandag dicht

Verkeer kan vrijdagochtend vanaf negen uur niet langer over de Drachtsterweg Leeuwarden uitrijden. De Drachtsterweg wordt tot en met maandagochtend afgesloten. Aannemer Heijmans zal dit weekend nieuw asfalt aanbrengen, zodat het verkeer de stad uit straks ook gebruik kan maken van het nieuwe aquaduct. Verkeer wordt het gehele weekend omgeleid over de Overijsselselaan. Gouten en Zuiderburen blijven bereikbaar via de omleiding.

Maandag zijn alle rijbanen voor het verkeer weer geopend. Op 31 augustus wordt ook het fiets- en wandelpad geopend. Vanaf september zal de Drachtsterbrug worden gesloopt.