Bij een ongeluk op de Swynswei in Nij Beets is donderdagmiddag een motorrijder zwaargewond geraakt. De motorrijder botste bij de brug frontaal op een busje. De traumahelikopter werd opgeroepen om het slachtoffer ter plekke te behandelen. Hoe het ongeluk kon ontstaan, is nog onbekend. De weg is afgesloten.