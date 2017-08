Nog een week de tijd voor kioskplannen

Belangstellenden hebben nog een week de tijd om plannen voor de kiosk op de Prins Hendrikbrug in Leeuwarden in te dienen. De gemeente zoekt met een prijsvraag een ondernemer met een goed plan. De winnaar van die prijsvraag kan de kiosk voor maximaal twee jaar huren, omdat de brug daarna mogelijk beweegbaar wordt gemaakt. Er is dan geen plek meer voor de kiosk. Die werd de laatste tijd gebruikt als VVV-punt, eerder zat er op het punt onder andere horeca. De kiosk staat er sinds vijf jaar. Belangstellenden kunnen nog tot en met 15 augustus reageren.