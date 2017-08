Visser vangt vliegende vis boven Terschelling

Een visser heeft deze week boven Terschelling een vliegende vis gevangen. Het gaat om visser Dries Meijer uit Winsum, schipper op de ST 21. Vliegende vissen komen niet veel voor in de Noordzee. Ze leven normaal in oceanen met een watertemperatuur van zo'n 20 tot 23 gragen. Ze vliegen alleen in geval van nood, om zo te ontkomen aan hun aanvallers. Visser Dries Meijer zegt in een reactie dat dit de eerste vliegende vis in zijn lange loopbaan is.