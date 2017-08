Werkdruk GGZ Friesland omhoog door personeelstekort

De geestelijk gezondheidszorg, de GGZ, heeft steeds meer moeite met het vinden van genoeg geschikt personeel. Het totaal aantal facturen in de sector is vorig jaar met ruim 28 procent gestegen naar 51.000. Hiervan waren er duizend lastig in te vullen. Dat blijkt uit een rapport over de jaarverslagen van alle GGZ-organisaties.

Ook in Friesland is er een groot aantal open vacatures bij de GGZ. Vooral psychiaters zijn lastig te vinden. Maar ook psychologen en verpleegkundigen zijn van harte welkom binnen de organisatie.

Volgens Adriaan Jansen, voorzitter van de Raad van Bestuur van de GGZ Friesland, ligt de reden van het grote aantal open vacatures in een optelsom van factoren. Zo is er een gebrek aan opleidingsplaatsen binnen de GGZ. Dat komt doordat het aantal opleidingsplekken de afgelopen jaren is gereduceerd. Daarnaast kiezen veel mensen voor een parttime baan of een eigen praktijk. Hierdoor solliciteren ze niet langer op de vacatures van de GGZ.

De huidige groep mensen die bij de GGZ werkt, moet nu meerdere crisisdiensten draaien. Dat zorgt voor een hogere werkdruk. De GGZ wil hier graag zo snel mogelijk een oplossing voor vinden.