Spullen Mata Hari te zien in zes zalen Fries Museum

In het Fries Museum in Leeuwarden is van 14 oktober tot en met 2 april de grootste tentoonstelling ooit over het leven van Mata Hari te zien. In zes zalen beleven bezoekers het volledige leven van Margaretha Geertruida Zelle in de tentoonstelling ​Mata Hari: de mythe en het meisje.

​Het museum heeft hiervoor ruim honderd dingen uit binnen- en buitenland in bruikleen gekregen, zoals een selectie van de Franse militaire dossiers die voor het eerst voor publiek te zien zijn. Ook de plakboeken van Mata Hari maken deel uit van de tentoonstelling. Daarin hield ze bij welke foto's, affices, recensies en artikelen er over haar gepubliceerd werden.

Levensgroot Schilderij

In het museum hangt ook nog een levensgroot portret van Mata Hari, dat in 1916 geschilderd werd door Isaac Israëls. Het schilderij uit het Kröller-Müller Museum is pas nog gerestaureerd.

Een poëzie-album, schoolrapport en zelfgeschreven gedichten vertellen over de jeugd van Mata Hari in Leeuwarden. Het Fries Museum heeft ook brieven, foto's en andere objecten gekregen over haar rol als vrouw en moeder.