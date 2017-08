Politie zoekt getuigen van woonbootoverval Snakkerburen

De politie is nog steeds op zoek naar getuigen van een overval op een woonboot in Snakkerburen. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag 6 augustus. Mensen die rond half twee die nacht of later wat hebben gezien of gehoord, worden gevraagd om zich te melden. Volgens de politie hebben twee overvaller sieraden, geld en jassen buit gemaakt.

Er is buurtonderzoek gedaan in de omgeving, dat heeft de politie verschillende camerabeelden opgeleverd die nu geanaliseerd worden. De 80-jarige bewoner van de woonboot raakte bij de overval gewond, hij werd in het ziekenhuis behandeld. De politie weet niet in welke richting de verdachten zijn gevlucht.

Getuigen kunnen bellen op 0900-8844 of op Misdaad Anoniem, nummer 0800-7000.