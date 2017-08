Celstraf geëist voor ongeluk Jirnsum

Een gevangenisstraf van 14 maanden en het intrekken van het rijbewijs voor drie jaar. Dat is donderdag in het gerechtshof geëist tegen een 19-jarige man uit Jirnsum. Hij was eerder door de rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur vanwege het veroorzaken van een ongeluk in zijn woonplaats. Daarbij kwam een meisje fan 14 jaar om het leven, drie andere inzittenden raakten gewond.

Het Openbaar Ministerie is tegen die straf in beroep gegaan. Dat hoger beroep wordt op dit moment behandeld. Van de 14 maanden gevangenisstraf zou de man uit Jirnsum er acht moeten zitten, de andere zes moeten volgens het Openbaar Ministerie voorwaardelijk worden opgelegd, met daarbij een proeftijd van drie jaar.