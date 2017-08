Een man is donderdagavond gewond geraakt. Volgens een getuige zou de man met zijn voet bekneld hebben gezeten op de Jade in Drachten. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De hulpdiensten zijn uitgerukt om de man uit zijn benarde positie te bevrijden en hij daarna meegenomen naar het ziekenhuis.

​Het is nog onduidelijk hoe hij er aan toe is.