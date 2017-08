Kinderboerderij Doniastate leverancier voor restaurants

Een kinderboerderij die leverancier is van twee restaurants in Leeuwarden is minder vreemd dan het lijkt. Want je hoeft op Doniastate in Stiens niet bang te zijn dat je favoriete geitje of ezel in de pan belandt; het is de groentetuin die steeds populairder wordt.

Twee restaurants van restaurateur Willem Schaafstra kopen er groenten. En dat is niet alleen commercieel mooi meegenomen. Het werk op Doniastate wordt gedaan door mensen met een beperking. En die vinden het geweldig! Zij moeten nu leren goed vooruit te kijken zodat er voldoende groenten op voorraad zijn.

Particulieren konden al langer groenten kopen en daarvan komen er steeds meer. Bezoekers gunnen het de kinderboerderij en bovendien wordt ecologisch eten dat niet van ver komt, steeds populairder.