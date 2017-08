Diabetespatient (13) zet actie op touw voor hulphond

De 13-jarige Ilse Maat uit Sint-Johannesga weet pas sinds een paar maanden dat ze diabetes type 1 heeft en voelt nog niet goed aan wanneer haar bloedsuiker te laag of te hoog is. Maar daar is een oplossing voor. Een diabetes-hulphond. Moeder Baukje Keizer-Maat: "En hond kan veel eerder ruiken hoe het met de bloedsuiker gaat dan dat Ilse dat kan voelen."

De familie Maat heeft de hond al in huis, maar de training van de hond wordt niet vergoed door de verzekering. Ilse is daarom zelf een actie gestart. Mensen kunnen op de website van geefgezondheid.nu geld doneren voor de training van de hond van Ilse.