MCL achter UMCG qua reputatie in het Noorden

In de drie noordelijke provincies heeft het UMCG in Groningen de sterkste reputatie van alle Nederlandse ziekenhuizen. Dat komt naar voren in het Ziekenhuizen Merkenonderzoek. In Fryslân staat het MCL op twee en Nij Smellinghe in Drachten volgt op de derde plaats.

Er is voor het onderzoek dit jaar voor het eerst ook gekeken naar de samenwerkingsverbanden in de zorg. Het blijkt dat bijna niemand Zorgpartners Friesland kent. De Antonius Zorggroep scoort beter, die organisatie staat tweede in de top tien van samenwerkingsverbanden met het sterkste imago.