Oosterwolde krijgt kunsthotel

Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen vanaf volgend jaar overnachten in een zogenaamd ArtHotel in Oosterwolde. In het kader van Culturele Hoofdstad 2018 worden de tien kamers in dit nieuwe hotel ontworpen door professionele Friese kunstenaars. Beeldend kunstenaar Age Hartsuiker is al bezig met de eerste kunstkamer.

Het tijdelijke hotel komt in een leegstaande vleugel van verpleeghuis Stellinghaven in Oosterwolde. Het ArtHotel is een idee van Stichting O18 en ZuidOostZorg. Ze willen met het hotel een bijdrage leveren aan de levendigheid in Stellinghaven. Er wordt onderzocht of het hotel ook na 2018 open kan blijven. Dan zouden bijvoorbeeld familieleden van cliënten van het verpleeghuis in het hotel kunnen overnachten.