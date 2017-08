Vuurwerk bij generale voor FK fierljeppen

De generale voor het Fries kampioenschap fierljeppen van komende zaterdag leverde woensdagavond in IJlst een van de mooiste wedstrijden van het seizoen op met verre sprongen in diverse klassen. In de topklasse ging de overwinning voor de tweede keer dit seizoen naar Sytse Bokma uit Hindeloopen met een sprong van 20.59 meter. En dat is maar acht centimeter minder ver dan zijn persoonlijk record. Ook de dit seizoen door blessures geplaagde Thewis Hobma uit Harlingen liet zien dat er zaterdag nog rekening met hem moet worden gehouden. Met sprongen van 20.40 meter en 20.48 meter ljepte hij twee keer ruim over de twintig meter. De derde plaats was voor Nard Brandsma uit Workum, de man met de meeste overwinningen dit seizoen. Ook hij leverde met 20.42 meter een mooie afstand af.

Bij de junioren ging de overwinning naar Freark Kramer uit It Heidenskip met een prachtig nieuw persoonlijk record van 19.55 meter. Bij de vrouwen liet Marrit van der Wal, ook uit It Heidenskip, zien dat het met haar vorm wel goed zit. Met een sprong van 16.95 meter won ze de wedstrijd en bleef ze maar 18 centimeter bij haar verste afstand van dit seizoen vandaan. Bij de jongens ging de overwinning naar Wietse Nauta uit IJlst met 17.60 meter. Sigrid Bokma uit Hindeloopen won bij de meisjes met 14.49 meter.