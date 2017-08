'Aanpak mestoverschot deugt niet'

De aanpak van het mestoverschot in Nederland deugt van geen kanten. Dat vinden boeren, van wie koeien verkocht of geslacht moesten worden door die aanpak, het zogenaamde fosfaatreductieplan. Volgens Europese regels produceert Nederland te veel mest en daarom moet het aantal koeien in ons land omlaag. De boeren zijn door de rechter in het gelijk gesteld en ze zijn blij dat ze hun vee kunnen houden. Het gaat dan om boeren die flink geïnvesteerd hebben in hun bedrijf. Ze hoeven geen vee weg te doen.

In mei werd ook een aantal boeren vrijgesteld door de rechter. Bij anderen is de veestapel kleiner gemaakt door verkoop of slacht. Staatssecretaris Martijn van Dam heeft hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak. Op 18 september buigt de rechter zich erover.