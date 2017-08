Erik Cummins nieuwe keeper van SC Cambuur

Cambuur heeft een nieuwe keeper. Erik Cummins (28) komt per direct over naar de Leeuwarder club. Hij is transfervrij en tekent een contract voor één seizoen.

Cummins volgde de jeugdopleiding van Feyenoord en later FC Utrecht. Bij die laatste club maakte hij in het seizoen 2011/2012 zijn entree in het betaalde voetbal. Na twee jaar bij Utrecht maakte hij de overstap naar Go Ahead Eagles. Daar speelde hij vier seizoenen, in de eredivisie en in de eerste divisie.

Cambuur moest er wel een nieuwe keeper bij hebben, omdat de andere nieuwe keeper, Jesse Bertram, een deel van de voorbereiding mist. Hij kampt met een blessure. Cambuurtrainer Dijkhuizen vind de andere keeper (Pieter Bos) nog niet goed genoeg.