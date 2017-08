De Friese zeilster Marit Bouwmeester gaat na vier wedstrijden aan kop in het tussenklassement in de Deense stad Aarhus. Daar vinden voorrondewedstrijden plaats voor het wereldkampioenschap. Bouwmeester komt uit in de klasse Laser Radial.

In het zogenoemde 'test-event' nabij Aarhus volgen nog een zestal wedstrijden voordat de definitieve eindstand bekend is. De wedstrijden duren tot en met aanstaande zondag.

Het WK is van 19 tot en met 26 augustus in Medemblik.