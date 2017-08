Een slachter heeft woensdag bij Ritsumazijl een ontsnapte koe van de autoweg gehaald. Tijdens een wandeling met zijn vriendin kreeg de slachter het dier in het peiling. De koe stond in de berm van de N31. Dat is de weg van Leeuwarden naar Marsum. De slachter gaf zijn waarneming meteen door aan de meldkamer van de politie.

Politieagenten en omstanders hebben de ontsnapte koe de wei weer in gejaagd, waar de rest van de kudde stond. Daarvoor moest de koe wel een sloot trotseren.