Wedstrijd bij De Veenhoop telt definitief niet mee

De wedstrijd op De Veenhoop telt definitief niet mee voor het klassement van het skûtsjezeilen. Dat heeft het bestuur van de SKS woensdag besloten. Vier skûtsjes protesteerden tegen de wedstrijdcommissie, omdat ze de start niet eerlijk vonden. Er zou niet genoeg ruimte zijn geweest in het Grietmansrak. Het bestuur heeft die schippers nu gelijk gegeven.

De jury heeft vastgesteld dat er bomen en fenders gebruikt moesten worden om vrij te blijven van anderen, en zo schade te voorkomen, zegt de SKS in een verklaring. In elk geval voor de betrokken schippers is er volgens de jury een oneerlijke en niet-wedstrijdwaardige situatie ontstaan. Het SKS-bestuur volgt de redenatie van de jury.

Protesten

De schippers van Langweer, de Súdwesthoeke, Woudsend en Heerenveen hadden de protesten ingediend. Dat deden ze op grond van een artikel waar in staat dat als de mogelijkheid er is om op ruim water te zeilen, dat er dan niet gekozen moet worden voor smal vaarwater. Het Grietmansrak is smal.

Advies

Dat de wedstrijd nu niet meetelt, is zuur voor schipper Gerhard Pietersma van Earnewâld. Hij won afgelopen maanag de zeilerij op De Veenhoop. Direct na de wedstrijd zei de jury al dat de zeilerij ongeldig verklaard moest worden. Het bestuur heeft dat advies nu opgevolgd.

Klassement

In het algemeen klassement - nog zonder aftrekwedstrijd - staat Lemmer op dit moment bovenaan met 9 punten, daarachter Akkrum (12,9) en de Súdwesthoeke (14).