Bolsward wint de 115de Freulepartij in Wommels

Het partuur van Bolsward heeft woensdagavond in Wommels de 115de editie van de Freule gewonnen. Het drietal Hidzer Bogaard, Jelle Cnossen en Menno Galama, was in de finale van de belangrijkste jongenspartij van het jaar te sterk voor Exmorra. In de finale werden Pieter Jan Leijenaar, Albert Feenstra en Jelmer Dijkstra met 5-3 en 6-6 verslagen.

Eerder moest het verrassende partuur van Baard het in de halve finale al ontgelden tegen de Freulewinnaars. Die partij was heel spannend, maar Bolsward trok mei 5-5 en 6-0 aan het langste eind. In de halve finale van Exmorra zaten beide parturen ook dicht bij elkaar. Daar werd de winnaar van vorig jaar, Menaam, met 5-5 en 6-2 verslagen.

"Sneu voor de tegenpartij, maar prachtig, gewoon fantastisch", zegt een geëmotioneerde Jelle Cnossen vlak na afloop van de wedstrijd. "De lijnrechter gaf in, de bal zat", zegt Cnossen verder over de laatste slag. "Mijn been doet pijn, maar daar moest ik doorheen. Gelukkig kon ik verder spelen."

"Ik dacht: Jelle zijn we kwijt," zegt Menno Galama. `Maar hij kwam terug. Geweldig hoe hij de opslag deed. Hij kon alles nog, hoewel hij helemaal vol tape zat. Tussen Exmorra en Bolsward is altijd wel wat concurrentie, maar we zijn wel kaatsmaten van elkaar. Apart einde van de wedstrijd, maar wij hebben wel gewonnen", zegt Menno Galama.

