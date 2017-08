Skûtsje Sneek zeilt soeverein naar eerste plaats

Het skûtsje van Sneek heeft met afstand de wedstrijd op de Snitser Mar bij Terherne gewonnen. Schipper Douwe Visser had het twee ronden lang moeilijk met Akkrum, maar toen hij daar eenmaal voorbij was, werd de afstand alleen maar groter. Visser werd soeverein eerste.

Akkrum was als één van de besten gestart. Sneek als één van de slechtsten, maar Douwe Visser maakte een mooie slag naar de eerste ton. Daar kwam hij als tweede omheen, net achter Pieter Meeter van Akkrum. Met zijn tweeën vormden ze al snel een kopgroep. Douwe Visser probeerde aan te vallen, maar steeds als hij dichterbij kwam, liep Akkrum weer uit.

De bovenste ton voorbij

Pas in de tweede ronde kon Sneek Akkrum voorbij komen. Douwe Visser zeilde harder en hoger. In de strijd mei elkaar zeilden de beide koplopers de bovenste ton een eind voorbij.

Even leek het erop dat Earnewâld daarvan kon profiteren, maar dat skûtsje kwam als derde om de ton. Sneek kon vrij wegzeilen, maar Akkrum moest verdedigen op Earnewâld. Zo kreeg Sneek de vrije wind. Douwe Visser liet zich op zijn thuiswater niet meer inhalen.

Langweer

De wedstrijd begon met een vrij krachtige wind, maar die zakte er in de loop van de middag helemaal uit. Het skûtsje van Langweer lag halverwege de wedstrijd helemaal achteraan, en dat noopte schipper Jaap Zwaga tot het zetten van het grotere fok. Dat zette geen zoden aan de dijk.

Hardzeildag

Speciaal voor de wedstrijd was het Prinses Margrietkanaal afgesloten voor het scheepvaartverkeer. Zo kon het skûtsjesilen toch doorgaan op Hardzeildag. De skûtsjes gingen wel later van start dan anders. De start was tegen vieren.