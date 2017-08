Voorarrest verdachte dodelijke steekpartij Berltsum verlengd

De 56-jarige man uit Berltsum die verdacht wordt van het doodsteken van een 43-jarige dorpsgenoot, blijft veertien dagen langer in voorarrest.. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdag bekendgemaakt.

De steekpartij was zaterdagavond in pension Welgelegen aan de Wiersterdyk in Berltsum. De twee mannen woonden in het pension. Ze hadden ruzie gekregen. Een derde persoon - een man van 59 jaar - raakte gewond bij het incident. Op welke wijze hij erbij betrokken was, wil het Openbaar Ministerie niet zeggen. Het onderzoek naar de steekpartij is nog niet afgerond en daarom wil het OM over de aanleiding van de steekpartij nog geen informatie gegeven.