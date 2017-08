Politie zoekt vermiste 36-jarige man uit Leeuwarden

De politie is op zoek naar de vermiste Johan Schrader uit Leeuwarden. De 36-jarige man werd voor het laatst gezien op 22 juli.

Schrader heeft een zwarte snor, een grote zwarte baard en gemillimeterd haar. Hij is ongeveer 1.80 meter lang, heeft bruine ogen en een normaal postuur. Hij loopt iets mank.

De vermiste man draagt naar alle waarschijnlijkheid een spijkerbroek, grijze gympies en een lichtgroen jack. Verder is hij in het bezit van een Postcodeloterijfiets. Schrader is voor het laatst gezien in zijn woonplaats.