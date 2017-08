Ambtenaar provincie Fryslân gemiddeld bijna 50 jaar oud

De gemiddelde leeftijd van ambtenaren van de provincie Fryslân lag eind vorig jaar net onder de 50 jaar. Dat blijkt uit een overzicht dat het Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds Provincies gemaakt heeft. Ambtenaren in de provincies Groningen en Drenthe waren eind vorig jaar ongeveer even oud.

Het aantal banen bij de provincie Fryslân ging vorig jaar iets omlaag in vergelijking met 2015. In Drenthe was dat ook het geval, terwijl er in de provincie Groningen juist ambtenaren bij kwamen.

Bij alle drie de provincies hebben mannen de overhand. In Fryslân is slechts een derde van het personeel vrouw, net als in Groningen. In Drenthe is de man-vrouw-verhouding iets meer in evenwicht: 57 procent man en 43 procent vrouw.