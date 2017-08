Feest bij opening vierbaans-N31 Harlingen in oktober

De vernieuwde vierbaans-N31 bij Harlingen wordt in oktober officieel geopend met een feest. Op it programma staan sportieve en muzikale activiteiten. Zo gaat de band Vangrail op de avond van vrijdag 6 oktober optreden bij het aquaduct. Op zaterdag 7 oktober is er 's ochtends een tijdrit voor wielrenners. De route voert over de nieuwe weg en door het aquaduct. Aansluitend volgt een hardloopwedstrijd. Zaterdagmiddag is er een straatfestival op de nieuwe N31. Bij alle viaducten komt een plein met muzikale of theatrale activiteiten. De zondag daarop is er een brunch en daarna gaat de weg open voor wandelaars en fietsers.

Op andere locaties in de stad zal ook worden stilgestaan bij de opening van de vernieuwde N31. Zo zal er een grote bedrijvenbeurs worden gehouden op bedrijventerrein Oostpoort.