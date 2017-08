Werkstraf voor bijtende Oosternijkerker (26)

Een man van 26 jaar uit Oosternijkerk moet van de rechter vijftig uur verplicht aan het werk, omdat hij een chauffeur van de Dokterswacht gebeten en mishandeld heeft. Ook moet hij ongeveer 500 euro aan schadevergoeding en smartengeld betalen. Het incident gebeurde in de nacht van 29 oktober vorig jaar. De chauffeur en de dokter zagen de man uit Oosternijkerk toen met zijn auto in de berm bij Dokkum staan. De man was niet goed aanspreekbaar en leek onder invloed van alcohol. Om ongelukken te voorkomen, had de chauffeur van de Dokterswacht daarom de sleutels afgepakt. De man uit Oosternijkerk werd razend en viel de chauffeur aan.

Hij schopte, sloeg en beet de man. Om zichzelf te beschermen had de chauffeur toen maar de sleutels teruggegeven. De man uit Oosternijkerk is weggereden, hij werd later aangehouden door de politie. Hij verklaarde dat hij maar een paar bier biertjes had gehad, maar hij zei ook dat hij suikerziekte had. In combinatie met alcohol kan dat heel gevaarlijk zijn. De rechter vindt dat de man dat wel had kunnen weten, en neemt de zaak hoog op. De zaak heeft grote invloed gehad op de chauffeur. Hij is naar het ziekenhuis geweest, om te zien of hij geen besmetting had opgelopen.